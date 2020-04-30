В рамках акции весь доход, полученный банком от транзакционных операций по банковским картам в течение мая 2020г. будет перечислен на счет Фонда.

Оплачивая покупки картой Инбанка, вы помогаете врачам на передовой средствами индивидуальной защиты и вносите вклад в нашу общую борьбу с пандемией.

Мы считаем, что каждый из нас в настоящий момент испытывает потребность в соучастии и поддержке наиболее уязвимых участников этого сражения.