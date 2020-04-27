Глава Сбербанка России Герман Греф призвал не поддаваться стрессу из-за ситуации с распространением коронавируса, а меняться и приспосабливаться к новой реальности. Такие слова прозвучали в его интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

«В нормальном режиме это сделать просто невозможно, это очень серьезный вызов, от которого ни в коем случае не нужно испытывать стресс. Нужно осмысливать, нужно меняться, нужно приспосабливаться к этому кризису, потому что, к сожалению, мы мало что можем сделать в части влияния на общую ситуацию. Нужна дисциплина, чтобы как можно меньше потерять здоровья и людей в период этого кризиса. Это зависит во многом от нашей дисциплины», — сказал он, пояснив, что страны, которые выходят из карантина, показывают, что дисциплина, соблюдение карантина являются фактором номер один в отношении сроков выхода из этой ситуации.

По словам Грефа, сейчас необходимо не потерять время и подготовить условия, при которых предприятия начнут заново работать.



«Важно очень быстро понимать, куда все движется, и перестраивать свою традиционную работу. Чем быстрее мы будем это делать, тем быстрее мы преодолеем кризис в том числе», — отметил глава Сбербанка.