Госдума пока не планирует ужесточать ответственность за предоставление недостоверной информации для получения кредитных каникул, сообщил журналистам глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, вопрос повышения ответственности поднимался, но пока выработанных предложений нет. «Сейчас эта тема не самая актуальная, острота вопроса постепенно снижается, поэтому, скорее всего, мы такое решение не примем», — отметил он.

Аксаков напомнил, что банк может предоставить заемщику кредитные каникулы автоматически, но если клиент не подтвердит информацию о снижении доходов на 30% и более в течение 90 дней, то ему придется выполнять все обязательства перед кредитной организацией и заплатить штрафы и пени за период пропуска платежей.

Напомним, 3 апреля вступил в силу закон, который дает заемщику право обратиться за кредитными каникулами, если его доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Правительство установило лимиты на величину кредита, по которому можно взять отсрочку: для потребкредитов — 250 тыс. рублей, автокредитов — 600 тыс. рублей. По ипотеке лимит первоначально составил 1,5 млн рублей, но позже был повышен до 4,5 млн для Москвы, 3 млн для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, и 2 млн для всех остальных регионов.