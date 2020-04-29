Особенностью проекта стала его успешная реализация в режиме удаленной работы команд процессингового центра и банка.

Командой ПЦ «КартСтандарт» совместно с проектной группой банка пройдена сертификация эмиссии бесконтактных карт в платежной системе «Мир», а также в сервисе MirAccept 2.0, обеспечивающем безопасные платежи в интернете по картам «Мир». Кроме того, в процессе миграции для карт Геобанка реализован сервис смены ПИН-кода по смс.

«Мы признательны Геобанку за доверие и выбор «КартСтандарта» в качестве основного процессинга. В наших общих планах – развитие карточных продуктов банка и внедрение новых клиентских сервисов», – комментирует Майя Глотова, директор процессингового центра «КартСтандарт»

«Мы выбрали «КартСтандарт», поскольку он является одним из лидеров по уровню развития карточных технологий. Уверены, что наше сотрудничество поможет Банку совершить качественный рывок в развитии клиентских сервисов и, как следствие, карточного бизнеса Банка», – комментирует Михаил Сахин, Председатель Правления Геобанка.

«КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa. В настоящий момент на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается более 100 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ).

КБ «Геобанк» (ООО) первым в России реализовал проект оффлайн-маркетплейса банковских продуктов в своих Многофункциональных банковских офисах. Многофункциональный банковский офис (МБО) —инновационный проект, реализующий идею продажи услуг Банков-партнеров в одном банковском офисе. В рамках проекта Клиент может воспользоваться услугами разных банков, интегрированных в проект МБО, с дальнейшим обслуживанием в этом же офисе. В настоящий момент региональная сеть МБО насчитывает более 100 отделений.