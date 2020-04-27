Генпрокуратура РФ добилась исключения букмекеров из числа системообразующих организаций, следует из сообщения на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура попросила Минэкономразвития обосновать включение букмекеров в число системообразующих компаний.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка законности оказания государственной поддержки бизнесу в жизненно значимых сферах экономики, включения организаций в перечень системообразующих предприятий, а также актуальности критериев, служащих основанием для оказания юридическим лицам приоритетной финансовой помощи. По итогам проверки Министерству экономического развития России указано на необходимость разработки новых критериев, в частности на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень. Соответствующие меры по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации Министерством экономического развития России были приняты», — сообщает в понедельник надзорное ведомство.



В Генпрокуратуре уточняют, что обновленные критерии позволяют включать в данный перечень градообразующие предприятия; организации, обеспечивающие информационную безопасность в сети «Интернет» и транспортную доступность удаленных территорий; юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию критически важной инфраструктуры, и другие организации. Представители игорного бизнеса не отнесены к их числу.

