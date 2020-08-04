Газпромбанк начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% годовых в рамках новой программы госсубсидирования, при этом процентная ставка распространяется на весь срок кредита. Программа с господдержкой действует при приобретении недвижимости на первичном рынке, уточняется в релизе ГПБ.

По ставке 6,5% годовых можно оформить ипотечный кредит на новостройки с первоначальным взносом не менее 20% на сумму до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей в регионах России. В качестве первоначального взноса клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала.



Условия действуют при оформлении личного страхования заемщика.