Учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты пособий безработным почти 33,4 млрд рублей, служба занятости может ожидать в апреле — июне около 1 млн обращений, что более чем в два раза повышает приток зарегистрированных безработных. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на директора Института социальной политики Лилию Овчарову. В общей сложности, отметили в НИУ ВШЭ, помощь рассчитана на 2,5 млн человек. На данный момент, как сообщили в Минтруде, количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тыс. человек. Согласно прогнозу Института социальной политики НИУ ВШЭ, численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз до 5,3 млн человек, что связано с особенностью текущего кризиса.

Как пояснила Овчарова, у 60% потенциального притока граждан нет подушки безопасности в виде сбережений или пенсии, потому прогноз института выше официального. По ее мнению, центры занятости в итоге может ждать высокая нагрузка, справляться с которой будет сложно. Попытки же сдержать приток безработных административными методами могут привести к нарушению режима, считает эксперт.

В Минтруде рассказали, что количество официально регистрируемых безработных действительно уже возросло и в ближайшее время эта динамика сохранится. В пресс-службе ведомства пояснили, что на это влияет сразу несколько факторов: ситуация в экономике и на рынке труда в связи с пандемией, факт упрощения процедуры и повышения пособия через специализированные сервисы.

По данным Росстата, в марте уровень безработицы в России превысил показатель февраля лишь на 0,1 процентного пункта и составил 4,7% от общей численности рабочей силы, пишет «Коммерсант» . Как указывает ведомство, последние четыре года уровень безработицы в РФ устойчиво сокращался, этому, в частности, способствовало сокращение трудоспособного населения примерно на 500—700 тыс. человек в год.

По оценкам экспертов, всего в отраслях, которые могут существенно пострадать от ограничений, заняты от 10 млн до 25 млн человек. Под прямой запрет на работу в период карантинных мер, по данным компании «Актион-МЦФЭР», попали 4,6% организаций. Исходя из данных ФНС о среднесписочной численности, в этих компаниях работают 2,974 млн человек.

Пока российские профсоюзы не фиксируют массовости жалоб работников на увольнения. Так, Центр социально-трудовых прав, сотрудничающий с Конфедерацией труда России, получил только несколько сотен таких обращений. По данным Минтруда, с 9 по 15 апреля поступило 180 тыс. таких обращений. Показатель может говорить о том, что пока россияне предпочитают искать работу самостоятельно. Это подтверждают онлайн-базы вакансий HeadHunter, SuperJob, Rabota, которые фиксируют рост числа резюме. Исходя из выводов исследования «Авито Работы», отсутствие данных о заметных сокращениях на рынке труда можно объяснить и тем, что пока гораздо более распространенным способом снижения расходов на персонал является урезание зарплат работников или их принуждение к уходу в неоплачиваемый отпуск.

По мнению руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, расчеты по официальной безработице сделаны с учетом режима ограничений, который должен закончиться 15 мая. По его словам, средств, заложенных в бюджете на поддержку потерявших доходы граждан, достаточно лишь для минимального поддержания уровня жизни. Увеличение числа официально безработных граждан, а также лиц, оставшихся без доходов, будет иметь негативное воздействие на экономику России: это чревато потерянным спросом, что означает более низкую деловую активность, медленный рост ВВП и длительное восстановление экономики, считает эксперт.