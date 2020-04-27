Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин подал жалобу на действия финансового управляющего, выразившиеся в непринятии мер по прекращению арестов и обеспечительных мер в отношении его и супруги Лидии имущества, говорится в определении Арбитражного суда Татарстана.

Жалобу банкира на действия финансового управляющего его имуществом Елены Рогожкиной суд рассмотрит 10 июля.

Суд в марте приостановил производство по заявлению Татфондбанка о включении долга перед ним в размере 141,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов Мусина. Производство по делу приостановлено до принятия судебного акта по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности Мусина и других экс-руководителей банка и взыскании с них 141,3 млрд рублей.

В феврале суд по заявлению АСВ арестовал имущество Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, на сумму 96,7 млрд рублей. Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам.

Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично. В частности, суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось, как считает заявитель, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Арбитражный суд Татарстана в ноябре 2019 года продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Мусина. Ходатайство о необходимости продления срока банкротства было направлено в суд Рогожкиной.



Республиканский арбитраж 18 июля 2018 года удовлетворил исковое заявление Татфондбанка о признании Мусина банкротом. В отношении должника была введена процедура реализации имущества. Ранее суд по заявлению Татфондбанка ввел процедуру реструктуризации долгов Мусина. Претензии АСВ к банкиру, согласно картотеке арбитражных дел, составляли 16,7 млн рублей.

Следственный комитет (СК) РФ 3 июля 2019 года сообщил, что бывший председатель правления Татфондбанка Мусин предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.