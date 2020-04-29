Стандартный функционал XBRL Engine обеспечивает полный цикл формирования XBRL-отчетности, готовой для сдачи в личном кабинете организации на сайте ЦБ РФ в соответствии с текущей таксономией (в настоящий момент доступна версия 3.2). Решение «Диасофт» позволит осуществить загрузку исходных данных, расчет и контроль показателей в соответствии с таксономией, валидацию и визуализацию отчетов с возможностью выгрузки и формирования XBRL-пакета для загрузки в личный кабинет организации на сайте ЦБ РФ.

Предлагаемое решение веб-серверное, что предусматривает возможность единовременной работы в системе нескольких пользователей. Установка не требует специальных навыков и занимает не более часа. Клиент присылает заявку на приобретение решения и после подтверждения от «Диасофт» получает дистрибутив.

«С помощью стандартного функционала XBRL Engine клиент может самостоятельно разместить решение на сервере компании и загрузить исходные данные для отчетности XBRL, используя шаблоны для исходных данных формата Excel или CSV. При этом установка на компьютеры пользователей внутри компании не требуется», – говорит Сергей Матиас, руководитель продукта «XBRL Engine» компании «Диасофт».

Николай Макаревич, член правления, директор департамента «Экономика данных» компании «Диасофт»: «Мы приняли решение сделать продукт максимально доступным в цифровой среде, видя возросший интерес со стороны рынка к онлайн-услугам. За долгие годы работы мы достаточно изучили клиентский ландшафт и теперь можем предоставить универсальное решение с автоматической установкой. Идем навстречу клиентам в текущих непростых реалиях и, в случае необходимости, всегда готовы содействовать в настройке, загрузке файлов отчетности или интеграции с источниками данных».

Решение актуально для использования некредитными финансовыми организациями, в том числе НПФ, ССД, ПУР ЦБ и УК.

Для каждой организации открытая лицензия предоставляется однократно.

По вопросам приобретения расширенного функционала XBRL Engine в части загрузок, проверок и диагностики обращайтесь по форме обратной связи на сайте продукта , либо по e-mail xbrl@diasoft.ru.