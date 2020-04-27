Чистая прибыль банка «Открытие» по итогам I квартала 2020 года составила 2,9 млрд рублей по РСБУ, говорится в релизе финучреждения.



Положительное влияние на финансовый результат банка оказал рост чистого комиссионного дохода на 32% (с 4,9 млрд до 6,5 млрд рублей). Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) оказались на уровне 26 млрд рублей, что на 14% лучше результата за аналогичный период прошлого года.

Объем активов банка «Открытие» в I квартале увеличился на 2,3% до 2,37 трлн рублей.

Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за счет розничного направления на 44 млрд рублей (плюс 3%) и на 1 апреля составил 1,45 трлн рублей.

«В первом квартале средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 40 миллиардов рублей (плюс 2,3%) и составили на 1 апреля 1,78 триллиона рублей. При этом средства частных клиентов выросли на 18,3 миллиарда рублей (плюс 2,0%) до 925,2 миллиарда рублей, средства юридических лиц — на 21,4 миллиарда рублей (плюс 2,6%) до 853 миллиардов рублей. Наблюдается приток средств клиентов на текущие счета», — отмечается в сообщении.