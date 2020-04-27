Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в марте 2020 года продолжали расти. Об этом сообщает пресс-служба регулятора ос ссылкой на результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

За март количество счетов эскроу увеличилось на 15 тыс., или на 24%, и составило более 77 тыс. Это выше месячных темпов роста в конце прошлого года (порядка 5 тыс. счетов). Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 271,4 млрд рублей, увеличившись на 25%.

Банки заключили 1 064 кредитных договора с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1,2 трлн рублей. Задолженность застройщиков перед банками, складывающаяся исходя из потребности застройщиков в средствах для строительства, составила 413,4 млрд рублей. В рамках уже заключенных кредитных договоров потенциал расширения кредитования превысил 844 млрд рублей.

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам находится в диапазоне от 4,18 до 6,03% (по федеральным округам). По каждому конкретному договору ее размер существенным образом зависит от объема средств, накопленных на счетах эскроу, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства).

В 45 субъектах России есть 123 завершенных проекта с использованием счетов эскроу, по которым раскрыты более 5,4 тыс. счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила более 12,4 млрд рублей.

«Таким образом, данные мониторинга на 1 апреля 2020 года не дают оснований говорить о сокращении проектного финансирования из-за кризисных явлений. Однако следует учитывать, что основные причины возможного сокращения (ограничительные меры, прекращение работы строительных площадок), появившиеся в конце марта — начале апреля, пока могли не оказать негативного влияния на динамику», — говорится в обзоре.

Отмечается, что Банк России и правительство для смягчения негативного влияния кризисных явлений на отрасль принимают меры по поддержанию ипотечного кредитования, например, регуляторные послабления по кредитам застройщикам жилой недвижимости.