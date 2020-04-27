Банк «Русский Стандарт» понизил ставку по вкладу «Русский Стандарт — Весенний доход» на 0,25 процентного пункта.

Процентная ставка составляет 6% годовых. Минимальная сумма при оформлении вклада в отделении банка — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Срок — 181 день. Дополнительные взносы можно вносить в течение первых 30 дней. Выплата процентов осуществляется в конце срока.



При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.