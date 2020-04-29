Банк России 27 апреля выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного металла.

Как сообщает пресс-служба регулятора, выпускаются две новые монеты: серебряная номиналом 3 рубля серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и серебряная номиналом 3 рубля «Ржевский мемориал Советскому солдату».

На оборотной стороне первой монеты размещены выполненные в цвете изображения звезды одной из башен Московского Кремля и ленты медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы. Основание звезды и сетчатые перегородки выполнены с использованием золочения. Верху по окружности имеется надпись: «75-летие Победы».

Тираж монеты «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» — 7 тыс. штук.

На монете «Ржевский мемориал Советскому солдату» расположено рельефное изображение памятника советскому солдату — центральной части мемориального комплекса в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942—1943 годов — на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэтов летящих журавлей. По окружности имеется надпись: «Ржевский мемориал Советскому солдату».



Тираж второй монеты — 3 тыс. штук.