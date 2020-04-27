Агентство по страхованию вкладов опубликовало разъяснения относительно порядка предоставления кредитных каникул заемщикам ликвидируемых кредитных организаций. Подробные сведения об условиях и необходимых документах для получения кредитных каникул размещены на сайте агентства в разделе «Для заемщиков ЛФО» .

Ликвидируемые кредитные организации, конкурсным управляющим (ликвидатором) которых является АСВ, предоставляют кредитные каникулы в соответствии с федеральным законом от 3 апреля 2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

Кредитные каникулы представляют собой льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до шести месяцев. Данный льготный период не отражается на кредитной истории и помогает сохранить статус надежного заемщика. Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются.

Для получения кредитных каникул заемщику необходимо подать заявление по форме, размещенной на сайте АСВ. Это можно сделать через форму обратной связи, а также направив заявление на info@asv.org.ru. Также заемщик может направить заявление Почтой России либо оставить обращение с помощью горячей линии агентства (8-800-200-08-05).

«Основанием для подачи заявления на предоставление кредитных каникул для граждан и ИП является существенное (не менее чем на 30%) снижение доходов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Также за кредитными каникулами могут обратиться заемщики, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальные предприниматели), осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — напоминают в АСВ, уточняя, что перечень таких отраслей определен правительством РФ.

Агентство рассматривает обращения о предоставлении льготного периода в течение пяти календарных дней.

Обращения заемщиков, которые не могут претендовать на получение кредитных каникул в рамках федерального закона № 106-ФЗ, АСВ рассматривает в индивидуальном порядке, предлагая возможности реструктуризации задолженности или заключение мировых соглашений.



Кроме того, физические лица, заключившие с ликвидируемыми кредитными организациями ипотечные кредитные договоры, могут обратиться в АСВ с заявлением о предоставлении ипотечных каникул в соответствии со статьей 6.1-1 федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

