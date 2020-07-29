Банки.ру определил победителя розыгрыша «Выиграй 300 000 рублей за кредит!».

Розыгрыш проводился в период с 5 февраля по 19 марта. В нем участвовали пользователи Банки.ру, которые получили кредит с помощью сервиса «Мастер подбора кредитов» .

Приз достается Амангельды Габдрамазановичу Ашенову. Поздравляем победителя!

Проект «Мастер подбора кредитов» был запущен на Банки.ру в конце 2017 года. С помощью персонализированного сервиса потенциальный заемщик может выбрать необходимые банковские продукты с высокой вероятностью одобрения. Подбор осуществляется на основе индивидуального кредитного рейтинга, который рассчитывается бесплатно.



Сервис «Мастер подбора кредитов» помогает найти подходящие потребительский кредит , кредитную карту , ипотечный кредит , автокредит , программу рефинансирования . Получив результаты, клиент может сразу подать онлайн-заявку в банк и узнать его решение. При этом личные данные, собранные системой, не передаются третьим лицам без ведома клиента, а технология передачи информации защищена.

