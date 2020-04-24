Ассоциация форекс-дилеров (АФД) отчиталась о росте числа активных клиентов у ее участников, а также об увеличении торгового оборота: количество сделок в I квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом выросло на 68%, а число активных клиентов — на 34%, пишет РБК , ссылаясь на отчетность ассоциации. Так, за первые три месяца 2020 года форекс-дилеры заключили 724 тыс. сделок, торговый оборот их клиентов составил 1,6 трлн рублей. Активно на этом рынке играли 3 222 человека. В IV квартале 2019 года дилеры заключили только 430 тыс. сделок, торговый оборот по ним составил 1,3 трлн рублей, активными были 2 398 клиентов.

Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов. Второй — активизация рекламных кампаний некоторых дилеров. По словам участников рынка, текущая ситуация в мире затронула все финансовые площадки, в том числе и рынок Forex, где в последние месяцы наблюдается повышенная волатильность. Это и стало основной причиной повышения активности среди трейдеров. В последнее время количество сделок выросло, как и остатки средств клиентов на номинальном счете, отметили участники рынка. У клиентов стало больше времени на торговлю, поэтому и количество сделок выросло.

Согласно отчету Мосбиржи, на начало апреля 4,57 млн физлиц открыли брокерские счета. За март их число увеличилось на 320 тыс., что в два раза больше, чем средний ежемесячный прирост новых клиентов брокеров. Инвесторы проявляют интерес, поскольку есть возможность купить по привлекательной цене резко подешевевшие активы. Продолжается переток средств из вкладов на рынок ценных бумаг на фоне низких ставок и введения налога на доход по депозитам , отметили эксперты.

Сейчас количество новых клиентов на рынке Forex снижается, потому что по закону его участники не могут принимать клиентов удаленно, как другие участники рынка ценных бумаг, отмечают представители форекс-дилеров. В итоге клиентам стали доступны только офшорные компании, нелегально работающие в России, ведь у них можно регистрироваться удаленно. Клиенты сейчас не могут приехать в офис легальной компании, поэтому вынуждены уходить в офшоры.

По данным АФД, у четырех компаний, работающих на рынке официально, 15,7 тыс. рамочных договоров с клиентами. А число клиентов офшорных форекс-трейдеров оценивалось в 500 тыс. ЦБ не в восторге от этого бизнеса, признал еще в 2017 году зампред ЦБ Сергей Швецов и назвал рынок рискованным для населения, шансы проиграть на нем в разы превышают шансы заработать.