Крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ), связанные с госбанками, пытаются оживить переходную кампанию в период самоизоляции граждан, пишет «Коммерсант» . В частности, они предлагают реализовать заключение договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС) в электронном виде.

ВТБ, владелец НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», обращает внимание ЦБ и Минтруда на то, что существующий регламент приема договора об ОПС, заключенного между НПФ и его будущим клиентом, сдерживает развитие дистанционного сервиса таких услуг. Это следует из письма банка в министерство и Банк России. В настоящее время необходимо направлять в Пенсионный фонд России (ПФР) «экземпляр вновь заключенного договора». Прямое исполнение этой нормы «исключает возможность заключения договора об ОПС в электронном виде», считают в банке.

Источник издания, знакомый с ходом межведомственного обсуждения проблем переходных кампаний, отмечает, что препятствием является административный регламент ПФР, не предполагающий прием договора об ОПС в электронном виде.

Согласно технологии заключения договора об ОПС в электронном формате, разработанной «ВТБ Пенсионным фондом», предполагается, что гражданин, решивший перейти в какой-либо НПФ, подписывает документ простой электронной подписью (ЭП). Подпись застрахованного лица удостоверяется лишь кодом из смс-сообщения, пришедшего на номер мобильного телефона, указанный в его анкете. Аналогичную технологию, но относительно подписания заявления на перевод пенсионных накоплений лоббирует НПФ Сбербанка. По словам гендиректора НПФ Сбербанка Александра Зарецкого, в период самоизоляции, когда граждане не могут выходить из дома и вынуждены пользоваться исключительно удаленными сервисами, действующая технология перевода пенсионных накоплений требует корректировки.

По словам экспертов, если будет реализован сценарий заключения договора в электронной форме с возможностью подачи заявления с простой ЭП, это может привести к переделу рынка со всеми вытекающими отсюда последствиями: рисками массовых фальсификаций документов на перевод накоплений, значительными суммами потерянного инвестдохода. Однако этот сценарий маловероятный, поскольку ни контролирующие органы, ни рынок в нем не заинтересованы. Более реалистичной выглядит реализация возможности заключения договора онлайн в электронной форме, считают эксперты.