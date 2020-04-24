Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин желает правительству Михаила Мишустина, которое в субботу отметит 100 дней с начала работы, не бояться нестандартных решений и спокойно относиться к критике.

По словам Кудрина, будущее нынешнего правительства будет во многом зависеть от того, как оно ответит в ближайшие полгода на вызовы, которые ставит перед ним ситуация в стране и мире. «Россия и мир вошли в беспрецедентный кризис, и от того, как в ближайшие полгода правительство ответит на этот кризис, видимо, будет зависеть его судьба. К сожалению, команде приходится сыгрываться в экстремальной ситуации, «по ходу игры». Его главное преимущество — это профессиональное правительство, очень технически и технологически подкованное», — сказал глава Счетной палаты.

В нынешней ситуации Кудрин призвал Кабинет Мишустина не только реагировать на кризис, но и думать на перспективу. «Пациента не просто надо вылечить, надо, чтобы он потом жил много лет здорово и счастливо», — отметил он.



«Пожелать хочу не бояться принимать серьезные решения, предлагать нестандартные меры. Кризис этот нестандартный, нужно понимать, что и действия должны быть решительными, беспрецедентными. Хочу пожелать правительству, принимая сейчас тактические решения, не забывать о стратегии. Это дополнительная сложность: надо и на кризис реагировать, но и думать на два-три года вперед. Нынешняя ситуация, например, явно заставляет задуматься о будущем здравоохранения и образования, которые последние годы были недофинансированы, на которые обращалось недостаточно внимания», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин вспомнил свой опыт работы в правительстве во время кризиса 2008 года, когда он возглавлял Минфин. В подобные периоды, по его словам, в адрес кабинета министров часто звучит необоснованная критика, но к некоторым советам стоит прислушаться.



«Хочу пожелать правительству спокойнее относиться к критике. По себе, помня опыт 2008 года, знаю, что в такие моменты много появляется советчиков и критиков, часть этих советов и критики совершенно неадекватна, но из некоторых советов и критики можно почерпнуть что-то полезное. Не надо относиться к этому болезненно», — сказал он.