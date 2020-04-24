В «Ростелекоме» нашли способ ускорить подключение банков к Единой биометрической системе (ЕБС) ЦБ с помощью облачного решения для шифрования данных, пишут «Известия» . Более 50 российских банков уже готовы интегрировать облачное решение, которое обеспечивает безопасность данных при их передаче в ЕБС. Разработка «Ростелекома», который выступает оператором системы, получила необходимый сертификат безопасности. Облачная технология в разы дешевле других вариантов и быстрее интегрируется, что позволит пользоваться ею даже небольшим банкам и защищать данные россиян на должном уровне, рассказали в компании.

Внедрение облачных решений по информационной безопасности позволит сократить издержки банков и сроки реализации требований по защите данных при работе с ЕБС, заявили в ЦБ. По закону банки с универсальной лицензией должны были оборудовать все свои отделения для сбора биометрии до конца 2019 года. Сегодня зарегистрироваться в ЕБС можно только в 13,5 тыс. отделений 239 банков — это более 80% кредитных организаций, соответствующих критериям ЦБ, сообщили в «Ростелекоме». Всем без исключения кредитным организациям придется подключиться к ЕБС к 2021 году.

По словам экспертов «Лаборатории Касперского», информация в ЕБС хранится не как фото или запись голоса, а в виде зашифрованного числового кода, который даже в случае утечки не позволит злоумышленникам преобразовать его обратно в биометрические данные человека.

Закон, расширяющий возможности использования биометрии, будет принят уже в мае-июне 2020 года, заявлял ранее глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. В «Ростелекоме» уверены, что появление облачного решения и принятие закона связаны. Для более широкого круга задач необходимо убедиться, что все участники могут обеспечить должный уровень безопасности. В дальнейшем биометрия может использоваться при идентификации заявителя без паспорта (в банке или МФЦ), верификации рискованных финансовых операций при дистанционном банковском обслуживании, получении электронных сим-карт, а также в электронном нотариате, транспорте, покупках товаров по слепку лица, ожидают в «Ростелекоме».

Хотя с точки зрения открывающихся возможностей для клиента сервис своевременный и нужный, в плане монетизации для банка все не так однозначно, считают в УБРиР. За каждую идентификацию придется заплатить 200 рублей, 100 из которых будет направлено в банк, где был сдан слепок. Таким образом, проверка большого количества слепков может оказаться весомой частью расходов для кредитной организации.