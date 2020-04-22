Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель, пишет РБК . Такая оценка содержится в обзоре экономистов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки, датированном 23 апреля. Авторы подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка 120 млрд долларов, после того как Минфин в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ. При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 9 трлн рублей. Если Urals будет стоить 30 долларов, то этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов около шести лет, пишут аналитики.

В мае вступят в силу сокращения нефтедобычи, о которых договорилась группа стран ОПЕК+, включающая Россию и Саудовскую Аравию, что должно поддержать цены на нефть. В базовые сценарии экономисты закладывают и начало восстановления спроса на нефть во второй половине года по мере спада пандемии. Котировки Urals к концу года должны восстановиться по крайней мере до 25–30 долларов за баррель.

По оценкам Минфина, в этом году выпадающие нефтегазовые доходы российского бюджета, которые нужно компенсировать из ФНБ, превысят 2 трлн рублей, исходя из средней цены 20 долларов за баррель Urals. Минфин начал продавать валюту из ФНБ для получения рублей с целью финансирования бюджетного дефицита в апреле. В пересчете на полный год компенсация из ФНБ могла бы составить 2,5–3 трлн рублей. Исходя из этого, ресурсов ФНБ хватит на три года, но только если нефть постоянно будет оставаться на уровне 20 долларов весь период. Ранее министр финансов Антон Силуанов оценил, что средств ФНБ хватит на пять лет (до 2024 года) при текущих ценах на нефть.

По действующему бюджетному правилу ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа. Но доходы, не относящиеся к нефтегазовым, в этом году тоже сократятся — на 1 трлн рублей — относительно первоначального плана, оценивает Минфин. Правительство может либо изменить правила расходования ФНБ, чтобы компенсировать дефицит ненефтегазовых доходов, но тогда ФНБ истощится быстрее, либо задействовать другие источники покрытия бюджетного дефицита — прежде всего госзаимствования.