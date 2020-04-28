Дефицит федерального бюджета России этого года уже превысил 1 трлн рублей, пишут «Известия» . Согласно данным системы «Электронный бюджет» Минфина, доходы казны на 17 апреля составили почти 5 трлн рублей, а расходы — 6,1 трлн. Так, больше всего средств израсходовано на социальную политику (1,8 трлн рублей), национальную экономику (450 млрд) и здравоохранение (420 млрд). Главным источником доходов стал налог на добычу полезных ископаемых. Благодаря ему бюджет получил почти 1,5 трлн рублей. Второй по сумме вид поступлений — НДС. Он принес в казну 1,1 трлн рублей.

В Минфине напомнили, что казна уже сталкивалась с серьезными разрывами доходов и расходов. В частности, во время предыдущих кризисов, в 2009, 2010 и 2016 годах, дефицит федерального бюджета по итогам года составлял более 3% ВВП, заявили в пресс-службе. В номинальном выражении самый значительный в истории дефицит бюджета был зафиксирован в 2016-м. Тогда расходы превысили доходы на 3 трлн рублей.

По словам аналитиков, оценки бюджета на отдельную дату не всегда объективно отражают ситуацию, в нынешней ситуации реальный дефицит бюджета может быть существенно больше. Теоретически можно было бы ожидать уменьшения дефицита по итогам II квартала, когда к тому же будут зачислены средства от продажи Сбербанка. Однако в этом году основные налоговые базы максимально волатильны из-за кризиса, низких цен на нефть и отсрочек по уплате, пояснили аналитики.

Дефицит по итогам года АКРА оценивает примерно в 5% ВВП, или 5,6 трлн рублей. Минфин может без особых сложностей финансировать такой разрыв в течение одного-двух лет, считают там. Деньгами ФНБ закрывается 40% этой суммы, а остальное можно привлечь на рынке по адекватным ставкам, поскольку у РФ есть серьезный запас прочности по наращиванию госдолга. Если ситуация на рынке нефти не улучшится до лета, то бюджет может столкнуться и с более серьезным дефицитом — в районе 10 трлн рублей, заявил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Впрочем, рост дефицита даже до 10 трлн рублей абсолютно не критичен, уверен Покатович. Есть потенциал привлечь по крайней мере 4—5 трлн рублей в виде заимствований, остальное обеспечат резервы и мобилизация ресурсов. Скорее всего, придется отказаться от части запланированных инвестиций, но дефолты исключены, резюмировал эксперт.

Как считает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов, сложившаяся ситуация абсолютно уникальна. Пока неясно, как будут развиваться события на сырьевых рынках, когда снимут ограничения.