Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало апелляционную жалобу на отказ во взыскании более 27 млрд рублей с восьми бывших руководителей Судостроительного Банка (СБ Банк), говорится в материалах арбитражного суда Москвы.

Агентство обжаловало в апелляционной инстанции определение столичного арбитража от 4 марта.

Заявителем не доказана противоправность поведения ответчиков при выдаче кредитов заемщикам, замещению ликвидной ссудной задолженности, непринятию мер по предупреждению банкротства, заметил суд. Также отсутствует причинно-следственная связь между действиями (бездействиием) ответчиков и наступившими неблагоприятными последствиями для банка вследствие совершения вменяемых действий (бездействия), а также вина, говорится в определении первой инстанции.

Временная администрация по управлению СБ Банком ранее установила, что стоимость активов банка составила 14,5 млрд рублей, сумма его обязательств перед кредиторами — 47,9 млрд, таким образом, обязательства банка превысили его активы на 33,4 млрд рублей, отмечается в решении суда.



Лицензия у СБ Банка была отозвана 16 февраля 2015-го, а в апреле того же года банк был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Регулятор объяснил свое решение тем, что банк проводил высокорисковую кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. АСВ в конце февраля 2015 года сообщило, что предварительно объем выплат вкладчикам СБ Банка оценивается в 16,9 млрд рублей. АСВ насчитало в СБ Банке сомнительных операций по дроблению депозитов перед отзывом у него лицензии на 1,2 млрд рублей.

Летом 2019 года Генпрокуратура сообщила о направлении в суд дела в отношении двух бывших руководителей СБ Банка, обвиняемых в выдаче заведомо невозвратных кредитов на 10 млрд рублей.

В октябре прошлого года стало известно о выявлении нового эпизода в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей.