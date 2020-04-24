На это понадобилось всего четыре дня с момента объявления о присоединении банка к государственной программе субсидирования ипотечной ставки.

Заявки на льготную ипотеку подали клиенты из 19 городов России. В ТОП-3 по количеству заявок вошли жители Москвы с 34,4% заявок, Санкт-Петербурга с 7% и Краснодара с 4%. Средний объем запрашиваемого кредита составил 3,2 млн руб.

По льготной программе клиенты могут получить до 8 млн руб. на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис.