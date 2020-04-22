ВТБ уже реструктурировал кредиты населению на сумму свыше 85 млрд рублей. Об этом, как передает пресс-служба банка, сообщил его президент — председатель правления Андрей Костин, принявший участие в совещании по вопросам банковского кредитования экономики под руководством президента России Владимира Путина.

Костин подчеркнул, что для ВТБ работа по поддержке заемщиков и обеспечению устойчивости отраслей экономики, наиболее сильно пострадавших от пандемии, сейчас главный приоритет.

«В общей сложности банк на данный момент реструктурировал кредиты населению на сумму уже более 85 миллиардов рублей. В той или иной форме эта помощь была оказана более чем 100 тысячам граждан, — рассказал глава ВТБ. — Отдельно отмечу наиболее востребованный продукт, такой как ипотека под 6,5%. Вы знаете, что банк ВТБ, не дожидаясь официальных правительственных документов, с начала этой недели начал выдавать кредиты по этой программе. За неполных четыре дня мы выдали уже более 200 кредитов на сумму около 600 миллионов рублей».

Также Костин сообщил, что банк выдал свыше 1,8 тыс. краткосрочных беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам компаний из наиболее пострадавших отраслей на сумму 8,3 млрд рублей.

«Кстати, в ходе реализации этой программы с прошлой недели используется уникальное решение в области информационных технологий, созданное Федеральной налоговой службой совместно с ВТБ и Сбербанком . На базе технологии блокчейн мы верифицируем кредиты таким заемщикам. Эта уникальная платформа создана буквально за считаные дни и существенно ускорила процесс», — указал банкир.

С 15 апреля банк распространил действие этой программы на крупный бизнес. Уже одобрены беспроцентные кредиты первым восьми компаниям из списка системно значимых на общую сумму 8 млрд рублей.



По собственным программам банк за март — апрель реструктурировал кредиты различных предприятий на общую сумму 760 млрд рублей. Из них 130 млрд рублей приходится на кредиты 1,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.