Всемирный банк ожидает, что средняя цена на нефть в 2020 году сложится на уровне 35 долларов за баррель, а в 2021 году — 42 доллара за баррель, говорится в докладе организации о перспективах развития рынка сырьевых товаров.

«Среднемесячные цены на нефть в период с января по март упали на 50%, — отмечается в докладе. — Ожидается, что в 2020 году они [цены на нефть] составят в среднем 35 долларов за баррель, что станет резким снижением по сравнению с октябрьским прогнозом и падением на 43% по сравнению со средним показателем за 2019 год — 61 доллар за баррель». Пересмотр показателя в сторону понижения отражает беспрецедентное падение спроса, уточняют в организации. Ожидается, что в 2020 году цены на энергоносители в целом, в том числе природный газ и уголь, будут в среднем на 40% ниже, но в 2021 году произойдет значительный подъем, прогнозирует Всемирный банк.

В октябре прошлого года Всемирный банк прогнозировал средние цены на нефть на уровне 58 долларов и 59,1 доллара за баррель соответственно. Ухудшение прогноза эксперты объясняют пандемией коронавируса и ограничительными мерами для борьбы с распространением заболевания, которые и привели к резкому снижению спроса. По мнению аналитиков, «пандемия может повлиять на спрос и предложение сырьевых товаров в течение длительного периода». Перебои в цепочке поставок могут привести к нарушениям в потреблении и производстве других товаров и поставить под угрозу продовольственную безопасность, предупреждают в организации.

«Эти глубокие потрясения на сырьевых рынках и низкие цены на нефть могут нанести серьезный удар по развивающимся экономикам и поставить под угрозу необходимые инвестиции в критически важную инфраструктуру, поддерживающую долгосрочный экономический рост и создающую достойные рабочие места», — отмечает вице-президент Всемирного банка по вопросам развития инфраструктуры Махтар Диоп. По его словам, ситуация дает возможность правительствам развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой провести необходимые реформы для субсидирования энергетического сектора.

«Эти реформы помогут свободно расходовать финансовые средства на неотложные цели, связанные с пандемией, предотвратить расточительное потребление энергии и перераспределить расходы на программы, ориентированные на бедных», — указывается в докладе.