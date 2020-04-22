Уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,66%. По сравнению с показателем до начала пандемии (0,44%) он вырос на 45%. Об этом директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщает РБК.



По его словам, центр занятости не наблюдает сейчас массовых увольнений. «Компании либо отправляют на простой, либо делают нерабочие дни», — пояснил Шкут.

На уточнение ведущего о том, что 12% москвичей сообщили, что потеряли работу, глава центра занятости заявил, что, по его мнению, это излишне много. «У нас экономически активного населения в Москве 7,9 миллиона человек. Вы уже говорите, что миллион москвичей [потеряли работу]… на данный момент у нас такой статистики нет. Мы можем прогнозировать, если такая ситуация будет по-прежнему в стране и городе, конечно, рынок труда будет крайне сложным. Будет тяжело не только трудоустроиться, в целом людям будет тяжело. Но про миллион точно не смогу дать комментарий», — отметил Шкут.

В московском оперативном штабе по противодействию распространению инфекции сообщили, что сейчас 17,9 тыс. москвичей официально признаны безработными, более 14 тыс. из них уже получают пособия. С 26 марта центр занятости трудоустроил 1 364 человека, утверждают представители штаба.