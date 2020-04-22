«Регуляторная амнистия» должна быть применена в отношении российского бизнеса после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов на онлайн-конференции «Меры региональной поддержки бизнеса в условиях эпидемиологической изоляции».

«Мы должны сформировать сейчас регуляторную среду «на потом». И это «потом» будет не совсем простое для бизнеса. Если раньше был модный термин «регуляторная гильотина», мы сейчас считаем, что надо думать о «регуляторной амнистии»: нужно сделать льготные правила для бизнеса, отменив все, за исключением того, что непосредственно влияет на жизнь и здоровье людей», — сказал он.

Кузнецов предлагает пересмотреть нормы, которые касаются лицензирования и сертификации, создать возможности для беспрепятственного экспорта, торговли товарами внутри страны. «Мы должны создать такие правила, чтобы каждый мог иметь возможность заниматься [предпринимательской деятельностью] безо всяких административных издержек», — добавил директор департамента.