Ущерб от экономических преступлений в России в I квартале 2020 года снизился на 29%, до 56,8 млрд рублей, следует из официальной статистики МВД РФ.

«По сравнению с январем — мартом 2019 года на 1,2% увеличилось число преступлений экономической направленности», — следует из информации ведомства. Всего за три месяца было выявлено 37,8 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,4%. Материальный ущерб составил 56,8 млрд рублей.

Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 65,6%. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 33,5 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 88,5%.

В I квартале 2019 года было выявлено 37,3 тыс. преступлений экономической направленности, ущерб от которых составил 80,1 млрд рублей.