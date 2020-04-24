Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать федеральный экономический ситуационный центр по борьбе с коронавирусом на базе портала по поддержке малого и среднего бизнеса мойбизнес.рф . Об этом он сообщил в четверг на онлайн-совещании с региональными уполномоченными.

«Портал мойбизнес.рф в условиях коронавируса можно было бы переориентировать в режим ситуационного кризисного центра по вопросам экономики. Обещаю обсудить этот вопрос с помощником президента Максимом Орешкиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым», — сказал бизнес-омбудсмен.

Региональные уполномоченные на совещании поддержали инициативу, отметив, что «сейчас потребность в большинстве услуг портала гораздо ниже по сравнению с докризисным периодом». Участники совещания сказали, что в России создан ситуационный центр по коронавирусу, но, как правило, он рассматривает только медицинские аспекты, а федерального ситуационного центра только по экономическим аспектам нет. Они посетовали на то, что «никто не собирает из регионов ежедневно информацию о том, сколько предприятий остановили работу, сколько их сотрудников пострадало».

Портал мойбизнес.рф, согласно данным на сайте проекта, помогает узнавать о существующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). На портале есть карта центров инфраструктуры МСП, где можно найти ближайший центр «Мой бизнес», центр экспорта или микрофинансовую организацию, которая выдает льготные микрозаймы. Проект «Мой бизнес» поддерживают порядка 600 амбассадоров — известных предпринимателей со всей России.