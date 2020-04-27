СКБ-Банк начал эмиссию цифровых банковских карт в интернет-банке, говорится в релизе кредитной организации.

«За несколько минут можно получить современную цифровую карту с полным карточным функционалом в онлайн-формате. Цифровую карту можно подключить к сервисам Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay и сразу начать использовать. Картой можно оплачивать покупки через терминалы и в Интернете, получать наличные в банкоматах с поддержкой NFC», — отмечается в сообщении.



Услуга доступна клиентам СКБ-Банка на тарифе «Универсальный». Заявку на выпуск карты можно отправить через интернет-банк.