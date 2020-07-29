Росбанк приступил к приему заявок на предоставление ипотечных займов по ставке 6,5% по государственной программе льготного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка действует в течение всего срока кредита.

В программе могут участвовать граждане РФ, приобретающие квартиру на первичном рынке, при внесении первоначального взноса от 20% и при общем размере кредита до 8 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 3 млн рублей для других регионов.

«В текущей экономической ситуации повышение доступности услуг ипотечного кредитования становится особенно актуальным. Для нас это всегда было ключевым приоритетом, и мы будем рады, если новые условия по жилищным займам позволят решить квартирный вопрос еще большему числу россиян», — подчеркнул руководитель «Росбанка Дом»