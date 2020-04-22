РНКБ предлагает клиентам новый продукт — виртуальную карту . Это банковская расчетная карта без физического носителя (пластика), у которой есть банковский счет, реквизиты и денежные средства на остатке, следует из релиза финучреждения.



«Виртуальной картой можно пользоваться точно так же, как и стандартной пластиковой картой — хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки на любую сумму в интернет-магазинах. Кроме того, карту можно добавить в платежное приложение Mir Pay — и производить оплату смартфоном в обычных магазинах. Открыть виртуальную карту можно самостоятельно без визита в офис с помощью мобильного приложения «РНКБ 24/7», — сказано в сообщении.

Кроме того, банк увеличил лимиты по денежным переводам в интернет-банке и мобильном приложении «РНКБ 24/7». Теперь можно отправлять до 450 тыс. рублей клиентам РНКБ и до 300 тыс. рублей клиентам других банков в сутки. Увеличены и лимиты по переводам с помощью полных реквизитов — до 100 тыс. рублей в сутки на карты и счета других банков и до 300 тыс. рублей в сутки на счета, открытые в РНКБ.