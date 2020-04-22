Президент России Владимир Путин указал на необходимость снизить неизбежные социально-экономические потери, которые может принести коронавирус.



«Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно и ее воздействие на экономику, на состояние целых отраслей», — сказал глава государства на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

Путин подчеркнул: «Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери — наша общая важнейшая задача».

Обещания поддержки экономики и граждан в условиях распространения коронавируса не должны оставаться абстрактными, сказал президент.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — заявил Путин, попросив правительство и ЦБ оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу.

Президент констатировал, что пока есть очевидные проблемы и сложности с реализацией мер поддержки, «когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты». «О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается», — подчеркнул Путин.