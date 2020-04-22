Чистая прибыль банковского сектора РФ в марте составила около 190 млрд рублей. Это на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год, однако основной объем пришелся всего на несколько крупных банков. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году».

«Положительный финансовый результат за месяц показали 254 банка, на которые приходилось 79% от активов сектора. Однако основная доля прибыли сконцентрирована всего в трех крупных банках, тогда как остальные заработали лишь 27 млрд рублей (доходность на балансовый капитал около 10% в годовом выражении). Высокий результат у отдельных банков связан в том числе с валютной переоценкой на фоне снижения курса рубля», — отмечается в обзоре.



Так, в марте активы банковского сектора выросли на 3,3% до 96,6 трлн рублей — существенно выше обычного среднемесячного уровня. В основном, поясняет регулятор, это произошло за счет рекордных объемов выдачи корпоративных кредитов, роста наличных денежных средств в кассе, межбанковских кредитов и средств в Банке России, а также в связи с увеличением справедливой стоимости производных финансовых инструментов (аналогично и на пассивной стороне баланса) на фоне снижения курса рубля. Более активный рост, по сравнению с январем и февралем, наблюдался также в сегменте розничного кредитования.



Корпоративный портфель банков вырос на 1 трлн рублей (2,6%), что является рекордным уровнем. Для сравнения: за весь прошлый год корпоративные кредиты выросли на 5,8%. Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время объявленной нерабочей недели, для оплаты текущих расходов (в том числе зарплаты, аренды и налогов), со снижением активности на рынке облигационных займов, а также с возможными ожиданиями, что кредитные ставки вырастут и (или) банки будут более консервативны в выдаче кредитов. Системно значимые кредитные организации показали прирост корпоративных кредитов несколько ниже рынка (2,1%), тогда как портфель корпоративных кредитов других крупных банков из числа 100 крупнейших вырос сильнее (5,5%).

Прирост розничного кредитного портфеля в марте составил 290 млрд рублей, или 1,6% (1,2% в феврале). При этом наибольшее увеличение также произошло в последнюю неделю месяца, что может быть связано со всплеском потребительского спроса, который затем, в начале апреля, существенно сократился. Прирост розничных кредитов пришелся в большей степени на системно значимые банки (1,8%), тогда как другие крупные банки показали более умеренный рост (1,1%). По данным крупнейших банков, прирост пришелся в большей степени на необеспеченные потребительские кредиты .

По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны. Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введенного в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также с выплатами заработной платы. «В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход», — допускает регулятор.

Расходы физических лиц обычно не приводят к снижению ликвидности в секторе, потому что потраченные деньги зачисляются на счета компаний и остаются в банковской системе. Так, корпоративные счета и депозиты выросли за март на 625 млрд рублей (2,1%), несмотря на традиционную выплату корпоративных налогов, полностью компенсировав снижение по вкладам физических лиц.

Ликвидность банковского сектора также была поддержана ростом средств на счетах государственных финансовых органов, что может быть связано в том числе с налоговыми поступлениями.



Доля просроченной задолженности за март практически не изменилась, составив 6,8% и 4,5% по корпоративному и розничному портфелям соответственно. С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. Однако этот рост будет, скорее всего, сглажен, так как значительный объем кредитов пострадавших заемщиков будет реструктурирован в рамках собственных программ банков или кредитных каникул, предусмотренных законом. В отношении большей части таких кредитов Банк России дал банкам временное право не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть таких заемщиков сможет вернуться к нормальному обслуживанию долга, а те реструктуризации, которые все же окажутся проблемными, будут банками постепенно зарезервированы.



Также сообщается, что на фоне роста спроса населения на наличные денежные средства, опережающего роста кредитного портфеля (более чем на 1,3 трлн рублей) — по сравнению с притоком средств клиентов и государственного фондирования (суммарно 637 млрд рублей) — банки прибегли к заимствованиям у Банка России. В конце марта они привлекли около 870 млрд рублей в рамках стандартных инструментов РЕПО под залог ценных бумаг (в основном аукционы РЕПО «тонкой настройки»), но до 9 апреля полностью вернули эти средства.



На 1 апреля 2020 года в России действовали 434 кредитные организации. Другие крупные КО из топ-100 составляли около 23% от активов сектора. В течение марта 2020 года Банк России аннулировал лицензии двух небольших банков (с суммарной долей в активах сектора менее 0,1%) по причине реорганизации.

