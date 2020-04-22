Правительство РФ рассмотрит проект закона, который запретит банкам отказывать в проведении операций клиентов или блокировать их счета без объяснения причин. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства РФ. Законопроект совершенствует механизм принятия решения об отказе клиентам в подобных случаях.

«Сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счет, если у последнего не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Причем банк вправе делать это без объяснения причин», — рассказал Мишустин. По его словам, в результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции.

Данное нововведение коснется как юридических, так и физических лиц. Для защиты интересов физлиц вводится отдельная норма. Теперь кредитные организации будут не вправе отказать им и в открытии банковских счетов, заявил премьер-министр РФ.

«Банк сможет отказаться от совершения операции только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма», — уточнил Мишустин.