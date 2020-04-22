Для участников ПУРЦБ, собравшихся на мероприятие, подготовка XBRL-отчетности, является одной из наиболее актуальных тем в области compliance. Наличие дополнительных контролей позволяет снизить операционные и методологические риски подготовки регуляторной отчетности, а также минимизировать вероятность получения предписаний Банка России об исправлении и пересдаче форм.



Максим Улупов, руководитель подгруппы ПУРЦБ методологической рабочей группы АНО «Центр ИксБиАрЭл», отвечающий за XBRL-отчетность в одной из крупных финансовых компаний России, показал на нескольких примерах, как работают пользовательские контрольные соотношения.



Пользовательские контроли позволяют осуществлять самые разные проверки, начиная со сверки входящих и исходящих остатков в одной форме за разные периоды и заканчивая большим числом межформенных проверок: сверка агрегированных и детализированных показателей в разных формах, сверка валютных и рублевых показателей и др.



При этом во многих случаях можно использовать общие для всех контрольные соотношения, работу которых продемонстрировал докладчик, а для некоторых проверок (например, при межформенном контроле между 410 и 414 формами) мэппинг должен быть настроен индивидуально для организации.

Максим Улупов обратил внимание, что при правильной организации XBRL-отчетность не только решает задачи compliance, но и дает обзор ключевых показателей для руководства — в динамике и удобном для восприятия виде.



Такие результаты решение по XBRL-отчетности дает, если оно реализовано на Хранилище данных, в котором хранятся все показатели регуляторных форм за все периоды сдачи XBRL-отчетности компанией. Именно такой подход позволяет, несмотря на изменения таксономии, производить и сверки между точками входа, и межформенный контроль, и анализ финансовых показателей в динамике.



Анкетирование, проведенное во время вебинара (можно было выбирать более одного варианта ответа), показало, что в подавляющем числе компаний в подготовке отчетности участвуют специалисты разных подразделений. Например, у половины опрошенных в подготовке задействован контролер, в 40% — различные специалисты бухгалтерии, в 35% — служба ИТ, в 45% — специалисты других подразделений (Бэк-офис, Legal, HRи др.). Более 10% компаний создали отдельную службу для формирования XBRL-отчетности, но и в этом случае необходимо привлекать другие подразделения.



Именно поэтому так важно правильно организовать сам бизнес-процесс подготовки отчетности. О том, как организован бизнес-процесс сбора и подготовки отчетности, в своем докладе показал Марат Зиннуров, эксперт по XBRL компании «ПрограмБанк». Участникам вебинара было продемонстрировано, как распределены функции между специалистами разных подразделений, как практически выглядит работа аналитиков, контролера, верификаторов, специалистов ИТ.



Особое внимание в докладе Марат уделил практическим вопросам — сверке с источниками данных, обработке исправлений (поступивших от подразделений), обсуждению исправлений между различными подразделениями.



Опрос по итогам вебинара показал, что практические подходы к автоматизации проверок, изложенные Максимом Улуповым и продемонстрированные на примере решения «ПрограмБанк.XBRL», соответствуют задачам и пожеланиям финансового рынка. Специалисты особенно отметили актуальность показанных контрольных соотношений (свыше 80% опрошенных) и работу контрольных соотношений с данными из разных точек входа (60% опрошенных).



Вопросы, которые были заданы докладчикам после мероприятия, показали, что, хотя большинство слушателей не имеют прямого отношения к ИТ, но они осознают ключевую роль архитектуры решения. Среди озвученных вопросов: необходимость использования хранилища данных, как организовать работу с различными учетными системами, какие средства можно использовать для визуализации данных, организация бизнеса-процесса и производительности системы.



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