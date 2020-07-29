На удаленной работе наиболее подверженными стрессу (67% опрошенных) чувствуют себя сотрудники микробизнеса и самозанятые, говорится в опросе SAP «Пульс удаленной работы». Относительно функциональных обязанностей неуверенность испытывают работники отделов продаж (62%), специалисты по персоналу (50%) и сотрудники сферы обслуживания клиентов и маркетинга (по 47%). Наиболее тревожной категорией оказались 54% руководителей среднего звена. Высокий процент тревожности наблюдается в секторах непродуктовой розницы (63%), ресторанном и отельном бизнесе (57%), госсекторе и здравоохранении (52%), а также FMCG и фармацевтике (50%).

За последние четыре недели тревожность работников на «удаленке» упала всего на 2%, с 47% до 45%. Со временем респонденты стали описывать свое состояние с помощью других слов: «паника», бывшее одним из самых частых в первую неделю опроса, практически ушло из употребления в последние дни проведения исследования. В начале апреля, когда постепенно ужесточался режим, одними из самых распространенных слов были «близкие» и «родители». На данный момент на первый план выходят «будущее» и «риск». Слово «неизвестность» — в опросе на протяжении всего месяца.

Ощущение тревожности обратно пропорционально размеру бизнеса, спокойнее всего чувствуют себя представители международных компаний и крупных корпораций. Стали продуктивнее при работе из дома 32% опрошенных. Вернуться в офис хотят 53% опрошенных, 25% не определились с ответом, а 22% хотели бы остаться дома. Самыми серьезными препятствиями для выполнения работы дома респонденты называли оснащение рабочего места (25%) и наличие близких в замкнутом пространстве (17%).