ЦБ установил официальные курсы валют на 24 апреля.

Курс доллара понизился на 1,91 рубля, составив 75,129 рубля (77,0416 рубля на 23 апреля). Курс евро снижен на 2,54 рубля до 81,1468 рубля (83,6826 рубля на 23 апреля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,17 рубля (минус 73 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 80,97 рубля (минус 1,15 рубля).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,84—75,4 рубля за доллар и 80,2—82 рубля за евро.