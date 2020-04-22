Не все российские банки готовы разрешить клиентам использовать до 1 июля без перевыпуска карты , у которых истекает срок действия, пишут «Известия» . О такой мере поддержки, позволяющей гражданам не обращаться в отделения до 1 июля, ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако, как следует из пояснений регулятора, это лишь рекомендация.

Платежные системы еще в конце марта, когда стало известно о том, что апрель в России объявлен выходным из-за коронавируса, направили свои рекомендации банкам. Так, платежная система «Мир» проработала с банками-участниками возможность продолжения использования карты с истекшим сроком действия в случае невозможности получения клиентом новой, сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Уточнить возможность использования карт «Мир» с истекшим сроком действия необходимо в банке, который выпустил карту. Mastercard направила официальное письмо в адрес российских банков с рекомендацией рассмотреть возможность продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия, рассказали в пресс-службе платежной системы. Visa также напомнила своим участникам о действующих рекомендациях и их правилах.

Согласно опросу кредитных организаций, опцию обещают ввести в Московском Кредитном Банке, меру поддержали в Райффайзенбанке, «Открытии» и ВТБ. Но в настоящее время банк обеспечивает прием карт в банкоматах и торговых точках, которые находятся на эквайринговом обслуживании в ВТБ, пояснили в кредитной организации. Так, если эквайером выступает другой банк, то карта может быть непригодной при оплате в магазинах или использовании в сторонних банкоматах.

В Сбербанке сообщили, что перевыпущенную карту можно забрать в офисе, где она будет храниться в течение четырех месяцев. То есть ни о каком дистанционном использовании говорить нельзя. Можно пользоваться старой картой онлайн, активизировав ее в личном кабинете, отметили в Сбербанке. Это не решает проблем с оплатой при помощи истекшей карты в торговой сети или получением средств в банкомате. Сбербанк до сих пор не подключился к Системе быстрых платежей (СБП), а значит, перевод, например для внесения платежа по кредиту, будет с комиссией.