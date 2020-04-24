Для продавцов существуют риски не реализовать продукцию, упаковка которых была вскрыта для предустановки ПО.
Минэкономразвития РФ считает необходимым доработать проект постановления правительства, разработанный ФАС, об обязательной предустановке отечественных приложений на гаджеты, следует из отзыва министерства. Требование о предустановке ПО в уже произведенные или законтрактованные устройства может привести к дополнительным расходам для производителей, которые привыкли заключать долгосрочные (на несколько лет) контракты с разработчиками ОС и поставщиками. Также для продавцов существуют риски не реализовать продукцию, упаковка которых была вскрыта для предустановки ПО или работа которых будет замедлена из-за обилия предустановленных приложений.
Минэкономразвития предлагает ограничить сферу применения проекта только новой продукцией, впервые запускаемой в производство после того, как проект вступит в силу. Также ведомство предлагает на начальном этапе провести эксперимент и ограничить круг устройств, на которые нужно будет предустанавливать российское ПО, в связи с отсутствием национального и международного опыта реализации аналогичных мер и слишком широкого круга гаджетов и прочей техники, подпадающей под регулирование.
Минэкономразвития просит ФАС уточнить ряд формулировок, в том числе касающихся смартфонов. По мнению министерства, под определение «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» могут подпадать не только смартфоны, но и ряд устройств для «умного дома». На такие устройства, согласно проекту, придется устанавливать ПО, которое, для них не подходит (например, навигационные сервисы). В отношении непосредственно программ Минэкономразвития считает необходимым прописать более конкретные требования к предустанавливаемому ПО, так как фактически приведенные формулировки устанавливают субъективный подход, что не может быть поддержано.
Ведомство обращает внимание на предустановку на смартфоны приложения «Госуслуги». Учитывая, что в целом проект ФАС направлен на обеспечение недискриминационного доступа российских разработчиков ПО в сравнении с зарубежными, иностранных аналогов приложению «Госуслуги» нет. При необходимости оно будет скачано пользователем без установления обязанностей по его предварительной установке, в связи с чем установка приложения «Госуслуги» не требуется, полагают в Минэкономразвития.
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