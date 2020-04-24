Минэкономразвития РФ считает необходимым доработать проект постановления правительства, разработанный ФАС, об обязательной предустановке отечественных приложений на гаджеты, следует из отзыва министерства. Требование о предустановке ПО в уже произведенные или законтрактованные устройства может привести к дополнительным расходам для производителей, которые привыкли заключать долгосрочные (на несколько лет) контракты с разработчиками ОС и поставщиками. Также для продавцов существуют риски не реализовать продукцию, упаковка которых была вскрыта для предустановки ПО или работа которых будет замедлена из-за обилия предустановленных приложений.

Минэкономразвития предлагает ограничить сферу применения проекта только новой продукцией, впервые запускаемой в производство после того, как проект вступит в силу. Также ведомство предлагает на начальном этапе провести эксперимент и ограничить круг устройств, на которые нужно будет предустанавливать российское ПО, в связи с отсутствием национального и международного опыта реализации аналогичных мер и слишком широкого круга гаджетов и прочей техники, подпадающей под регулирование.

Минэкономразвития просит ФАС уточнить ряд формулировок, в том числе касающихся смартфонов. По мнению министерства, под определение «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» могут подпадать не только смартфоны, но и ряд устройств для «умного дома». На такие устройства, согласно проекту, придется устанавливать ПО, которое, для них не подходит (например, навигационные сервисы). В отношении непосредственно программ Минэкономразвития считает необходимым прописать более конкретные требования к предустанавливаемому ПО, так как фактически приведенные формулировки устанавливают субъективный подход, что не может быть поддержано.

Ведомство обращает внимание на предустановку на смартфоны приложения «Госуслуги». Учитывая, что в целом проект ФАС направлен на обеспечение недискриминационного доступа российских разработчиков ПО в сравнении с зарубежными, иностранных аналогов приложению «Госуслуги» нет. При необходимости оно будет скачано пользователем без установления обязанностей по его предварительной установке, в связи с чем установка приложения «Госуслуги» не требуется, полагают в Минэкономразвития.