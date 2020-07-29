Банки начали сокращать программы лояльности на фоне регулирования Банком России комиссий за прием карт , которую магазины платят банкам, пишет РБК . Из-за решения ЦБ их уже изменили Газпромбанк, Хоум Кредит Банк и Кредит Европа Банк.

Так, Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в Интернете для видов товаров, определенных ЦБ, рассказал представитель банка. Кредит Европа Банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая. Хоум Кредит Банк с 27 апреля временно не будет начислять кэшбек за покупки в интернет-магазинах по нескольким категориям, говорится на его сайте. При оплате покупок на кассе в магазинах или через терминал у курьера размер начисляемого кешбэка останется прежним, отмечает банк. Представители других банков ответили, что либо не приняли решение об уменьшении кешбэка и анализируют ситуацию, либо не нашли предпосылок для его снижения.

На фоне пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2—2,2%. Платежные системы также снизили до 0,7% межбанковскую комиссию. Именно с доходов от этой комиссии банк-эмитент направляет средства на кешбэк.

По словам руководителя проектов Frank RG Анны Стогниенко, банки начинают пересматривать условия своих программ лояльности из-за снижения ставок интерчейнджа. У Газпромбанка программа лояльности автоматически определяет категорию самых больших трат и начисляет в ней повышенный кешбэк, а так как сейчас все операции по картам идут в Интернете, банк получает убытки, пояснила Стогниенко. У Кредит Европа Банка повышенные бонусы в программе лояльности начислялись за покупки в категории «универмаги», к которым относятся и многие интернет-магазины. У Хоум Кредит Банка начисляется повышенный кешбэк в категориях, по которым проходят многие интернет-магазины. По мнению Стогниенко, другие банки могут решиться на массовую отмену кешбэка в Интернете летом текущего года, если в мае рынок не начнет восстанавливаться.