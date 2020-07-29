Клиенты банка «Зенит» могут без комиссии вносить наличные на карты в банкоматах «Открытия», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Услуга доступна по банковским картам платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Функцию приема наличных имеют около 3 тыс. устройств «Открытия».

Ранее клиентам банка «Зенит» были доступны банкоматы только для снятия средств.

«Сотрудничество финансовых организаций по расширению банкоматной сети дает мультипликативный эффект. Банки могу экономить на эквайринге, а клиенты — оперативно управлять денежными средствами. В настоящее время клиенты банка «Зенит» могут совершить расходные операции без комиссии в партнерской сети устройств, которая насчитывает более 10 тысяч банкоматов», — отметил заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин.