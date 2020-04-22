Услуга доступна по банковским картам платежных систем VISA, Mastercard и МИР. Функцию приема наличных имеют около 3 тысяч устройств «Открытия». Ранее клиентам Банка ЗЕНИТ были доступны банкоматы только для снятия средств.

«Сотрудничество финансовых организаций по расширению банкоматной сети дает мультипликативный эффект. Банки могу экономить на эквайринге, а клиенты оперативно управлять денежными средствами. В настоящее время клиенты Банка ЗЕНИТ могут совершить расходные операции без комиссии в партнерской сети устройств, которая насчитывает более 10 тысяч банкоматов», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.