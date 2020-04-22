Программой льготной ипотеки под 6,5% смогут воспользоваться более 200 тыс. семей, рассказал в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством.

По словам министра, при подготовке программы льготной ипотеки в том числе велись расчеты потенциального спроса. «Мы рассчитываем, что поступит где-то более 200 тысяч заявок. Будем надеяться на то, что мы не ошиблись», — сказал Якушев.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% позволит привлечь в строительную отрасль страны примерно 500 млрд рублей.