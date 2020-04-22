Услуга доступна для состоятельных клиентов. Сумма инвестирования от 10 млн рублей.

В рамках инвестиционного консультирования частным инвесторам предлагается разработка индивидуальной инвестиционной стратегии.

Персональный инвестиционный советник подготовит все рекомендации и предложит инвестиционные идеи, стратегии предлагаются исходя из персональных целей, ожидания доходности и допустимого уровня риска клиентов.