Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль могут войти в третий пакет антикризисных законов, предложенных Госдумой правительству в связи с пандемией. Об этом пишут «Известия» . Предварительный список профильная комиссия Госдумы направила главе Кабмина Михаилу Мишустину.

По словам зампреда комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрия Сазонова, все меры разделены на шесть блоков: снижение издержек, стимулирование спроса, повышение занятости населения, инвестиции, отраслевые и региональные меры поддержки. В числе самых важных отмечается возможность для любого вида бизнеса получить субсидию на выплату заработной платы. Одной из мер предлагается снижение НДС до 15% для всего бизнеса, не только малого и среднего, сообщила вице-спикер Госдумы, зампред комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса Ольга Епифанова. То же самое предлагается по снижению налога на прибыль, одной из мер также рассматривается возможность введения тарифных каникул. По ее словам, также есть вопрос к контрольно-надзорной деятельности. Хотя на проверки бизнеса был введен мораторий, они продолжают проводиться.

Во фракциях Госдумы неоднозначно относятся к предложенным и уже принимаемым мерам. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов отметил, что все принимаемые меры правильные, но, к сожалению, зачастую запоздалые. Он отметил, что потерявшим работу гражданам необходимо не только выплачивать по 12 тыс. рублей, но и предлагать новые места. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») обратил внимание на то, что не все уже принятые законы работают. По его словам, когда меры поддержки не реализуются, например из-за человеческого фактора, это подрывает доверие к власти в целом. Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что в список наиболее пострадавших отраслей могли бы войти легкая и мебельная промышленность, народные промыслы, реклама и недвижимость. Также необходима поддержка НКО.