Федеральная служба судебных приставов направила письмо в саморегулируемую организацию микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» с предложением на срок до полугода приостановить взыскание долгов граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо ФССП.

«В целях оказания помощи пострадавшим от последствий пандемии нового коронавируса Федеральная служба судебных приставов предлагает микрофинансовым организациям рассмотреть возможность отзыва на период до шести месяцев указанных исполнительных документов с принудительного исполнения с последующим их возвратом по истечении указанного периода», — говорится в письме.

ФССП отмечает, что в настоящий момент на принудительном исполнении в службе находятся производства о взыскании просроченных долгов граждан, получающих пенсию по старости и не имеющих иных доходов, кроме пенсии, а также в отношении других граждан, доходы которых за последнее время снизились.



СРО «МиР» является одной из трех саморегулируемых организаций на рынке МФО. Сейчас, согласно реестру Банка России, в организации зарегистрированы 499 микрофинансовых организаций, в том числе практически все топ-20 компаний, на которые приходится более 70% рыночного портфеля. Всего в реестре ЦБ числятся около 1,7 тыс. МФО.