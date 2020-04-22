Федеральная налоговая служба (ФНС) России до конца апреля планирует подключить банки к платформе по льготному кредитованию. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, система была запущена в тестовом режиме 17 апреля.

«С коллегами из ВТБ и Сбербанка провели тестирование системы, и со вторника, то есть через две недели, мы запустили программу в промышленную эксплуатацию. До конца месяца планируется подключение других кредитных организаций, для того чтобы мы работали все в едином информационном пространстве», — отметил Егоров.

Он также представил специальный сервис для системы беспроцентного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), занятых в пострадавших от коронавируса отраслях. Он подчеркнул, что при разработке этого решения важно было создать «удобный и прозрачный для бизнеса, банков и государства» механизм. «Это блокчейн-платформа ФНС. У каждого участника формируется свой узел в рамках распределенных реестров, который генерирует последовательные записи. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность данных, с другой стороны, доступ к данным всем участникам проекта. ФНС автоматически обрабатывает данные, к какой отрасли относится компания, численность компании и то, что она относится к МСП. Заявки обрабатываются практически мгновенно», — сказал Егоров.

По данным пресс-службы ФНС, благодаря этому решению банки смогут одобрять заявки на выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты заработной платы в течение дня. На льготный (беспроцентный) кредит смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Количество работников должно быть не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года, добавили в ФНС.