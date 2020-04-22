Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Москоммерцбанка до уровня «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.



«Повышение уровня рейтинга обусловлено усилением позиции банка по капиталу в результате проведенной в декабре 2019 года допэмиссии акций со стороны акционеров банка на фоне проводимой банком работы по улучшению качества активов. Рейтинг кредитоспособности отражает ограниченные рыночные позиции банка, удовлетворительную позицию по капиталу и невысокое качество его активов, адекватную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков существенно улучшились за последние 12 месяцев и оцениваются как удовлетворительные, с учетом проведенной акционерами докапитализации: Н1.2 равен 21% на 1 марта 2020 года против 8,8% на 1 марта 2019-го.

Кредитный портфель банка (без учета МБК) формирует около 42% валовых активов и характеризуется низким качеством (на 1 марта 2020-го доля ссуд III—V категорий качества в кредитном портфеле юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц составила около 70%), заключили в «Эксперт РА».

