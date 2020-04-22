Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает установить базовые оклады для врачей, учителей и других категорий бюджетников, пишут «Известия» . Инициатива может быть рассмотрена в пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Принятие такого законопроекта может стать первым этапом введения отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения, которую в конце прошлого года поручил создать президент России.

В проекте решения РТК указано, что представляющая интересы профсоюзов сторона (ФНПР) считает концепцию проекта обоснованной, но полагает, что правительство не сможет воспользоваться новыми полномочиями без установления базовых окладов или базовых ставок зарплаты по квалификационным уровням. Также в Трудовом кодексе нужно уточнить, что минимальный размер оплаты труда представляет собой наименьшую возможную зарплату «неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, в величину которого не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты».

Сегодня должностные оклады бюджетников не всегда достигают даже размера МРОТ, утвержденного на федеральном уровне. Установление базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. Пока что различия в средних заработках учителей, в зависимости от наполнения региональных бюджетов, составляют четыре-пять раз, рассказала она.

Также замечания к законопроекту о наделении правительства России полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда сформулировала и Ассоциация профсоюзов работников непроизводственной сферы, предложения также направлены в РТК. Помимо высказанных ФНПР замечаний, ассоциация указывает, что формулировки проекта не вполне соответствуют поручению президента. Наделение правительства правом устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда не подразумевает такую обязанность Кабмина, и выполнение президентской задачи может откладываться сколь угодно долго. Ассоциация также представила свою версию законопроекта, в которой предложила включить в состав требований к отраслевой системе оплаты труда базовые ставки (оклады), долю ставок и окладов в структуре заработной платы, единые перечни стимулирующих и компенсационных выплат и их минимальный размер.

По мнению экспертов, идея базовых окладов отражает принцип равной платы за равный труд. Сегодня зарплаты врачей и учителей в России значительно выше в так называемых богатых регионах и невелики в дотационных, что приводит к миграции специалистов в субъекты, где они могут больше зарабатывать. В бедных же регионах не хватает профессионалов, и это еще больше снижает качество жизни в них. Равные доходы отчасти могли бы решить проблему, считают эксперты.